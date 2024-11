Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

d

Reprezentacja Polski już w ten piątek zmierzy się z reprezentacją Portugalii w ramach 5. kolejki fazy grupowej Ligi Narodów UEFA. Trwające zgrupowanie kadry jest ostatnim w tym roku i w tej edycji tych rozgrywek. Biało-Czerwoni do tej pory uzbierali na swoim koncie tylko cztery punkty, udało nam się bowiem pokonać Szkotów oraz zremisować z Chorwatami. Po starciu z Portugalii ostatnim meczem kadry Michała Probierza będzie starcie ze Szkocją.

WIDEO: Lewandowski w Barcelonie nie gra o pieniądze i transfer

Nasz zespół narodowy ma jednak w ostatnim czasie spore problemy kadrowe. Na zgrupowanie do Porto nie mógł przyjechać Robert Lewandowski, a to ze względu na kontuzję pleców. W czasie treningów kilku piłkarzy również zgłaszało mniejsze lub większe problemy i miało wolne od zająć z drużyną. W mediach pojawiła się informacja o urazie Bartosza Kapustki, ale okazał się ona być fałszywa, co potwierdził sam piłkarz w rozmowie z “Kanałem Sportowym”

– Nie było takiego tematu. Trochę się wczoraj zdziwiłem. Byliśmy z chłopakami na kawie i nagle wyskoczyła mi taka informacja w telefonie. O kontuzji dowiedziałem się tak naprawdę z mediów. Wszystko jest jak najbardziej okej – powiedział Kapustka w rozmowie z “Kanałem Sportowym”

Czytaj więcej: Zalewski skomentował sytuację z Mourinho. Zaskoczył odpowiedzią