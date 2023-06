Bartłomiej Pawłowski, gwiazda Widzewa Łódź, na kanale "Po Gwizdku” przyznał, że w marcu liczył na telefon od Fernando Santosa. 30-latek urodzony w Zgierzu wierzył w powołanie do reprezentacji Polski.

PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Bartłomiej Pawłowski imponował w tym sezonie formą

Piłkarz Widzewa liczył nawet na powołanie do reprezentacji

Ostatecznie 30-latek nie doczekał się telefonu od Fernando Santosa

“Mimo wszystko cały czas liczę, że to się wydarzy”

Bartłomiej Pawłowski w niedawno zakończonym sezonie imponował znakomitą formą. Rozgrywki Ekstraklasy zakończył z bilansem dziesięciu trafień oraz czterech asyst. Przez całą kampanię był nie tylko kapitanem, ale również prawdziwym liderem Widzewa Łódź.

30-latek urodzony w Zgierzu gościł ostatnio na kanale “Po Gwizdku”. Przyznał tam, że w marcu liczył na telefon od Fernando Santosa i powołanie do reprezentacji Polski. Ostatecznie jednak nie otrzymał zaproszenia na zgrupowanie.

– Szczerze? Liczyłem na to, że przy pierwszych powołaniach znajdę się w kadrze, ale po słowach trenera odnośnie poziomu polskiej Ekstraklasy to nastawienie jest troszkę spokojniejsze. Mimo wszystko cały czas liczę, że to się wydarzy – powiedział Pawłowski.

