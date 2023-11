IMAGO / Zuma Wire / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Karol Struski

Karol Struski podczas meczu z Łotwą zadebiutował w reprezentacji Polski

Pomocnik Arisu Limassol mówi jednak o chęci dalszego rozwoju w lepszej lidze

Jego marzeniem są występy w Serie A

Jeszcze jeden Polak we Włoszech?

Karol Struski podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski zadebiutował w narodowych barwach. Pomocnik występujący na co dzień w lidze cypryjskiej, a dokładnie w Arisie Limassol w meczu z Łotwą rozegrał kilkanaście minut i zebrał pozytywne recenzje. Teraz były gracz m.in. Jagiellonii Białystok mówi o chęci gry w jeszcze lepszym zespole i o marzeniu transferowym.

– Reprezentacja to był dla mnie duży krok, który otwiera horyzonty. Moim marzeniem byłoby występować w którejś z lig TOP 5. Co będzie, to będzie. Póki co chcę osiągać sukcesy z Arisem Limassolem. Niemniej bardzo chciałbym trafić do Serie A. Włoski klimat bardzo mi odpowiada. Uważam, że jestem ułożony taktycznie, a wiadomo, że w tej lidze mocno zwraca się na to uwagę – powiedział pomocnik na antenie kanału “Meczyki.pl”.

Czytaj więcej: Ekspert nie bierze jeńców. “Kibicom proponuję zejść na ziemię”