fot. Imago/Seskim Photo Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański przyczynił się do wygranej swojej drużyny

Polak zaliczył asystę przy bramce na 2-1

Dorobek pomocnika w lidze tureckiej wygląda bardzo przyzwoicie

Szymański znów błyszczy

Sebastian Szymański po transferze do Fenerbahce bardzo szybko dopasował się do nowego otoczenia i od początku sezonu prezentuje bardzo wysoką dyspozycję. To między innymi dzięki niemu drużyna walczy o krajowe mistrzostwo i wygrywa kolejne mecze. W niedzielę reprezentant Polski po raz kolejny przyłożył się do korzystnego wyniku swojego zespołu.

Do przerwy Fenerbahce nieoczekiwanie przegrywało u siebie z przeciętnym Karagumrukiem. Po zmianie stron zabłysnął Dusan Tadić, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. W 48. minucie wykorzystał rzut karny, a dziesięć minut później trafił po raz drugi. Sporą rolę przy trafieniu Serba odegrał Szymański, który wyłożył mu piłkę praktycznie do pustej bramki.

Fenerbahce nie wypuściło już prowadzenia z rąk i zgarnęło kolejne trzy punkty. Po tym meczu dorobek Szymańskiego wynosi dziewięć bramek i osiem asyst we wszystkich rozgrywkach.

