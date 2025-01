Szymański z asystą w Fenerbahce! Precyzyjne dośrodkowanie

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański z czwartą asystą w lidze tureckiej

Fenerbahce w poniedziałek wieczorem rywalizowało na wyjeździe z Konyasporem. Choć rywal podopiecznych Jose Mourinho walczy o utrzymanie w Super Lig, to zespół Żółtych Kanarków miał duże problemy ze zdobyciem kompletu punktów. Ostatecznie drużyna ze Stambułu przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, pokonując niżej notowanego rywala (3:2).

W wyjściowym składzie od pierwszych minut pojawił się Sebastian Szymański. Reprezentant Polski rozegrał dobre zawody, a przy jednej z bramek miał bezpośredni udział. W 25. minucie meczu Fenerbahce wywalczyło rzut rożny, a wykonawcą stałego fragmentu gry był Polak. 25-latek posłał precyzyjne dośrodkowanie w pole karne, gdzie walkę w powietrzu wygrał Caglar Soyuncu, kierując piłkę do siatki.

Dla ofensywnego pomocnika była to czwarta asysta w lidze tureckiej. Łącznie w aktualnym sezonie Sebastian Szymański ma na swoim koncie 6 asyst i 2 gole we wszystkich rozgrywkach.

Szymański do Fenerbahce przeniósł się latem 2023 roku z Dynamo Moskwa za ok. 10 milionów euro. W pierwszym sezonie był jednym z najlepszych zawodników w klubie, zdobywając 13 bramek i notując 19 asyst w 55 występach.

Fenerbahce po 18. kolejkach zajmuje 2. miejsce w tabeli z dorobkiem 42 punktów. Do liderującego Galatasaray tracą na chwilę obecną 8 punktów. W następnym meczu drużyna The Special One zmierzy się Adaną Demirspor.