Szok. Boniek chciał walczyć z Tomaszewskim. “TVN jest już gotowy, by to transmitować”

Zbigniew Boniek chciał walczyć z Janem Tomaszewskim - powiedział Janusz Basałaj z serwisu Meczyki.pl podczas programu "Pogadajmy o piłce". Do szokującego pojedynku miało dojść kilkanaście lat temu.

IMAGO / Forum Na zdjęciu: Jan Tomaszewski i Zbigniew Boniek

Gale freak-fight zyskują coraz większą popularność

Jak się okazuje, do arcyciekawego pojedynku znanych postaci mogło dojść już kilkanaście lat temu

Zbigniew Boniek chciał walczyć z Janem Tomaszewskim

Szokujące informacje. Zbigniew Boniek wyzwał do walki Jana Tomaszewskiego

Gale freak-fight zyskują w Polsce coraz większą popularność. Dosłownie przed chwilą w oktagonie zadebiutował Tomasz Hajto, który przegrał ze Zbigniewem Bartmanem. Jak się okazuje, do znacznie ciekawszego starcia mogło dojść już kilkanaście lat temu. Janusz Basałaj w programie “Pogadajmy o piłce” zdradził szokujące szczegóły. Według dziennikarza Zbigniew Boniek chciał walki z Janem Tomaszewskim.

– Kiedy Zbigniew Boniek był wiceprezesem w zarządzie PZPN Michała Listkiewicza, to na poważnie wyzwał do walki Jana Tomaszewskiego – przyznał Janusz Basałaj.

– Tomaszewski mocno krytykował “Zibiego”, selekcjonera, a także cały zarząd i związek. Tym podpadł Bońkowi. […] Spytałem go: “Czy ty zwariowałeś? Będziesz się z Jankiem bił?”. Boniek odpowiedział, że TVN jest już gotowy, by to transmitować. Powiedział, że zaje**e Tomaszewskiego szybkością – dodał dziennikarz.

