Świderski znów to zrobił. Dobre wieści przed meczami kadry [WIDEO]

Świderski znów strzela, dobre wieści dla reprezentacji Polski

Karol Świderski po krótkim wypożyczeniu do Hellasu Verona w trakcie zimowego okienka transferowego, powrócił do Charlotte FC. W barwach włoskiego klubu zagrał 15 meczów, zdobywając dwa gole. Mimo że zespół z Serie A wyraził zainteresowanie zatrzymaniem polskiego napastnika, Świderski wrócił do swojego macierzystego zespołu. W jego barwach od początku tego sezonu radzi sobie bardzo dobrze i właściwie w każdej kolejce wpisuje się na listę strzelców lub asystentów.

Nie inaczej było i tej nocy, gdy jego Charlotte FC mierzyło się w domowym meczu z ekipą CF Montreal. Reprezentant Polski do siatki rywala trafił w 34. minucie i było to otwierające wynik rywalizacji trafienie. Dopiero w końcówce meczu wynik ostatecznie na 2:0 ustalił kolega z zespołu Polaka – Patrick Agyemang.

Świderski picking up right where he left off 🔥



Gol Świderskiego został zdobyty w bardzo efektowny sposób, bowiem Polak do odbitego przez bramkarza strzału jednego z kolegów poszedł na bardzo dynamicznym wślizgu i właściwie wpadł z piłkę go bramki. Dla 27-letniego Karola Świderskiego było to szóste trafienie w ośmiu meczach. Poza tym na koncie ma także jedną asystę.

