Darijo Srna to dyrektor sportowy i piłkarska legenda Szachtara Donieck. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę, Chorwat spędził 36 godzin za kierownicą auta, by dostać się do Zagrzebia. 39-latek przeżył wojnę na Bałkanach, wtargnięcie Rosji do Donbasu w 2014 roku, a teraz regularną wojnę.

Darijo Srna to żywa legenda Szachtara Donieck. Chorwat grał dla ukraińskiej drużyny przez piętnaście lat, a od 2020 roku jest jej dyrektorem sportowym. Srna, po rozpoczęciu inwazji rosyjskiej uciekał na południowy zachód od Kijowa. Spędził za kierownicą auta 36 godzin, na krótko zmieniając się tylko z towarzyszem podróży. Chciał jak najszybciej uciec od wojny i dotrzeć do Zagrzebia. W rozmowie z The Guardian wyznał swoje zdanie na temat bieżących wydarzeń.

– Po drodze widziałem wiele trudnych scen, które przeniosły mnie myślami z powrotem do 1990 roku, do Chorwacji. Dzieci opuszczające swoje domy, mnóstwo rodzin z zapakowanymi bagażami. Trudne chwile. Musimy jednak wierzyć, że wszystko będzie w porządku. Nie mamy innego rozwiązania – powiedział 39-latek.

Srna jest bezpieczny, ale myślami wciąż jest przy Ukrainie. Podczas swojej kariery stał się ikoną Szachtara i widział w tym czasie niejedno, w tym również wojnę w Donbasie.

– Chcieli zabrać mój dom w 1990 roku. W 2014 roku im się to udało, a teraz próbują ponownie. Myślę, że to już za dużo. Ukraińcy to wspaniały naród, niczym sobie na to nie zasłużył – wyznał Chorwat. Następnie dyrektor wyjawił kulisy ewakuacji drużyny z Kijowa. – Zachowałem spokój, ale też się bałem. Przechodziłem już przez to wcześniej. Klub zaproponował wyjazd w dwóch autobusach, ale nikt nie mógł zapewnić spokoju na trasie. Drugiego dnia ambasady mówiły, że nie mogą już pomóc, że najbezpieczniej będzie pozostać w hotelu. Wtedy jesteś blisko wpadnięcia w panikę. W ciągu pierwszych dni pojawił się taki natłok informacji, a nie wszystkie z nich były prawdziwe. Wszyscy znajomi i członkowie rodziny radzą ci się wynosić. Trudno było zachować spokój – wyjawił Srna.

39-latek jako piłkarz zdobył z Szachtarem aż 25 trofeów, w tym dziesięć mistrzostw kraju.

