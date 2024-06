dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Cristian Fiel

Oficjalnie: Cristian Fiel został szkoleniowcem Herthy Berlin

Hertha Berlin ostatni sezon zakończyła dopiero na 9. miejscu w tabeli 2. Bundesligi, więc stołecznemu klubowi nie udało się błyskawicznie wrócić do Bundesligi. To kosztowało posadę dotychczasowego trenera zespołu Die Alte Dame – Pala Dardaia. Znamy już następcę 48-letniego Węgra, którym został Cristian Fiel. 44-letni Niemiec w ostatnim czasie był szkoleniowcem FC Nuernberg, a wcześniej prowadził Dynamo Drezno.

Cristian #Fiél wird Cheftrainer. 🤝 Der 44-Jährige, der vom @1_fc_nuernberg kommt, unterschreibt einen Vertrag bis 2026 und übernimmt die Profis mit dem Start in die Sommervorbereitung. ✍️https://t.co/ocxEXfepTe ⬅️



Herzlich willkommen in Berlin, Fiélo! 💙🤍#HaHoHe pic.twitter.com/ynBNxsO5PB — Hertha BSC (@HerthaBSC) June 6, 2024

– Niedawno byłem na Stadionie Olimpijskim jako menedżer Norymbergi. Był to wieczorny mecz, a trybuny wypełniły się do ostatnich miejsc. Niesamowite przeżycie. Wielkość i atrakcyjność Herthy Berlin są wszystkim dobrze znane. Teraz jestem głównym trenerem tego klubu. Nie mam słow. Jestem bardzo szczęśliwy. Rozmowy z osobami odpowiedzialnymi były świetne i teraz był dla mnie właściwy moment, żeby wykorzystać tę szansę. Jeśli o mnie chodzi, to pierwszy mecz moglibyśmy rozegrać nawet jutro! – powiedział Cristian Fiel.

Warto dodać, że piłkarzem Herthy Berlin na co dzień jest Michał Karbownik, który do tego zespołu przeprowadził się przed kampanią 2023/2024. Brighton & Hove Albion na sprzedaży polskiego wahadłowego zarobiło 2,5 miliona euro. 23-latek w koszulce Starej Damy rozegrał łącznie 26 spotkań i zaliczył 1 asystę. Celem stołecznej drużyny w nowym sezonie bez wątpienia będzie awans do elity.