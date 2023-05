PressFocus Na zdjęciu: Igor Paixao i Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam)

Feyenoord Rotterdam zapewnił sobie tytuł mistrzowski w Eredivisie

Zwycięstwo w krajowych rozgrywkach świętuje m.in. Sebastian Szymański

Polak rozegrał w tym sezonie ligowym w Holandii 26 meczów, strzelił dziewięć goli i zanotował cztery asysty

Feyenoord. Sebastian Szymański mistrzem Holandii

Sebastian Szymański w lipcu 2022 roku został wypożyczony z Dynama Moskwa do Feyenoordu Rotterdam. W koszulce drużyny z De Kuip reprezentant Polski zdołał rozegrać już 37 spotkań, w których strzelił dziesięć goli i zanotował siedem asyst. Pod wodzą Arne Slota De Club van het Volk dotarł do 1/4 finału Ligi Europy, gdzie po dogrywce musiał uznać wyższość AS Romy, do półfinału Pucharu Holandii, w którym przegrał z Ajaxem, a dzisiaj zapewnił sobie pierwszy od 2017 roku tytuł mistrzów Eredivisie.

W samej lidze Szymański zapisał na swoim koncie 26 meczów. Jego ofensywny dorobek to dziewięć trafień i cztery ostatnie podania. W pojedynku z Go Ahead Eagles, którego korzystny wynik miał zadecydować o triumfie w krajowej elicie, wychowanek Legii Warszawa przebywał na murawie przez 62 minuty, a w 56. minucie został napomniany żółtą kartką. Gospodarze nie mieli większych problemów z niżej notowanymi rywalami i wygrali 3:0, co dało im tytuł.

Jaka przyszłość czeka 24-latka? Feyenoord chce kontynuować tę współpracę i już uzgodnił z nim warunki kontraktu. Transfer na razie jednak stoi pod znakiem zapytania.