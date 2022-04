Piłkarze Ajaxu wykorzystali poufne informacje w grze Football Fantasy. Miała być zabawa, a możliwe są kłopoty

fot. PressFocus Na zdjęciu: Daley Blind

Holenderski Urząd ds. Gier prowadzi dochodzenia w sprawie platformy NFT, która jest znana między innymi z gry Football Fantasy. Wpływ na taki obrót wydarzeń ma podejrzenie związane z tym, że piłkarze Ajaxu mogli przekazywać poufne informacje.

W kontekście Ajaxu wyciekły wiadomości, które budzą kontrowersje

Davy Klaassen i Daley Blind mieli wykorzystać poufne informacje w słynnej grze opartej na wirtualnym prowadzeniu drużyn piłkarskich

Sprawa jest badana przez Holenderski Urząd ds. Gier

Piłkarze Ajaxu mogą mieć kłopoty

Holenderski Urząd ds. Gier według doniesień The Athletic dotarł do wiadomości związanych ze sprzedażą kart zawodników w znanej grze Football Fantasy. Davy Klaassen i Daley Blind mieli sprzedać kartę Andre Onany, decydując się na postawienie w swoich składach Martena Stekelenburga. Miało to mieć miejsce dzień przed finałem Pucharu Holandii. Te ruchy miały wpłynąć na to, że zawodnicy są oskarżeni o wykorzystywanie poufnych informacji.

Właścicielem gry wirtualnej Football Fantasy jest firma Sorare, która nie pierwszy już raz boryka się z problemami regulacyjnymi. Wcześniej brytyjskie władze badały platformę w związku z prowadzeniem gry bukmacherskiej bez odpowiedniej licencji.

Sytuacja związana z wykorzystywaniem poufnych informacji przez dwóch zawodników Ajaxu analizowana jest pod kątem tego, jak Davy Klaassen i Daley Blind mogli czerpać korzyści z tego tytułu. Holenderska Federacja Piłki Nożnej znana jest z surowych kar na tej płaszczyźnie. O ile jednak zawodnicy mogą liczyć się z karami w kontekście przewidywania wyników lub indywidualnych występów, to przepisy nie dotyczą gry związanej z platformą NFT.

Trzeba dodać, że powyższa sytuacja nie jest kłopotem, tylko Eredivisie. Inne ligi piłkarskie mają surowe protokoły przeciwko handlowi informacjami poufnymi i działalności hazardowej. Ponieważ jednak platforma NFT i tokeny fanów są wciąż pewnego rodzaju nowością na rynku, większość przepisów nie została jeszcze zaktualizowana, aby uwzględnić potencjalne obawy dotyczące zasobów cyfrowych. Władze prawdopodobnie będą musiały zaostrzyć to, co jest dozwolone, a co nie w sferze cyfrowego handlu kolekcjonerskiego, co może prowadzić do wykluczenia graczy z takich inicjatyw.

