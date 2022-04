“Ajax zrobi wszystko, by zatrzymać ten Haga”

PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Dyrektor sportowy Ajaksu Amsterdam Gerry Hamstra powiedział, że klub zrobi wszystko, aby zatrzymać w stolicy Holandii Erika ten Haga. Szkoleniowiec od dłuższego czasu jest łączony z przenosinami do Manchesteru United.

Ajax chciałby zatrzymać Erika ten Haga

ESPN podaje, że oficjalnych potwierdzeń tych doniesień możemy spodziewać się już pod koniec kwietnia. Hamstra, który przejął obowiązki po Marcu Overmarsie, powiedział, że klub przygotowuje się teraz zarówno do pozostania szkoleniowca, jak i jego odejścia.

– Erik ten Hag wzbudza wielkie zainteresowanie. To normalne, bo wykonuje fantastyczną pracę. Mamy nadzieję, że zostanie. Póki co, musimy trzymać się faktów. On jeszcze nie odszedł. Nadal koncentruje się na Ajaksie i my też. Zrobimy wszystko, co możliwe aby zatrzymać go. Erik przyznaje, że teraz skupia się na Ajaksie. Ale przygotowujemy się na dwa scenariusze, Ten Hag może zostać lub może odejść – powiedział Hamstra przed finałem Pucharu Holandii, w którym Ajax zmierzy się z PSV.

Finał Pucharu Holandii to trzecie spotkanie Ajax i PSV w tym sezonie, w którym oba zespoły stoją w zaciętym wyścigu o tytuł w holenderskiej Eredivisie.

Tymczasem były menedżer Chelsea i Realu Madryt, Guus Hiddink, powiedział, że Ten Hag może odnieść sukces w United, jeśli będzie miał czas na spokojną pracę. – Ważne jest, aby Ten Hag otrzymał wsparcie i czas, którego potrzebuje na całą pracę, którą należy wykonać. To ważne. Jako trener nie wierzę w „ryzyko zranienia”. W karierze trenerskiej upadasz raz, dwa, trzy razy. Potem znowu stajesz na nogach.

