Patryk Peda nie daje o sobie zapomnieć, kolejny błysk Polaka we Włoszech

Patryk Peda w niedzielę przypomniał się kibicom. Reprezentant Polski zdobył bramkę dla SPAL Ferrara w przegranym meczu z Perugią (1:3) w Serie C. Zawodnik skierował piłkę do siatki już w piątej minucie.

fot. Imago / Fotostyk Photo Agency Na zdjęciu: Patryk Peda

Kolejne trafienie we Włoszech zaliczył w niedzielę Patryk Peda

21-letni defensor tym razem znalazł receptę na bramkarza Perugii

Polak w tym sezonie strzelił już trzy gole

Patryk Peda znów błysnął

Patryk Peda to młody obrońca, z którym wiązane są duże nadzieje. Zawodnik aktualnie broni barw SPAL Ferrara, występującym w grupie B w Serie C. W każdym razie po sezonie piłkarz ma wrócić do Palermo. Niewykluczony jest też transfer z udziałem 21-latka latem.

Tymczasem w niedzielne popołudnie Peda strzelił swojego trzeciego gola w tym sezonie. Polski defensor zdobył bramkę w piątej minucie. Jak się jednak później okazało, to były dobre złego początki. Finalnie drużyna Polaka przegrała (1:3).

Peda zaliczył w niedzielę całe zawody. Zespół Polaka aktualnie ma na swoim koncie 21 oczek, plasując się na 18. pozycji w ligowej tabeli.