Neymar wróci do byłego klubu? Trwają prace nad kontraktem

Santos próbuje ściągnąć Neymara mimo swoich problemów finansowych

Santos jest optymistycznie nastawiony co do możliwości powrotu Neymara do klubu w 2025 roku. Mają także nadzieję, że udałoby im się go wtedy zatrzymać na dłużej. Od kilku miesięcy klub, w którym Brazylijczyk stawiał swoje pierwsze kroki w seniorskiej karierze, stara się sprowadzić swojego byłego zawodnika. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że jego nieudana przygoda w Arabii Saudyjskiej zakończy się po sezonu, kiedy to wygaśnie jego umowa z Al-Hilal i będzie mógł dołączyć do dowolnego zespołu jako wolny agent.

Santos ma nadzieję na sprowadzenie brazylijskiej gwiazdy. Początkowo mogliby zaoferować mu kontrakt na sześć miesięcy, choć chcą zatrzymać 32-latka na dłużej. Pomóc w tym mógłby Mundial w 2026 roku. Piłkarz zapowiedział, że zamierza wziąć w nim udział i będą to jego ostatnie Mistrzostwa Świata w karierze. Przygotowania do turnieju, który odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, mogłyby odbywać się w Brazylii. W takim przypadku umowa mogłaby zostać przedłużona do półtora roku.

Taki scenariusz wydaje się jednak trudny do zrealizowania, dlatego klub skupia się na razie na krótszym kontrakcie. Wydłużenie i sfinansowanie pobytu napastnika będzie wymagało dodatkowego wysiłku finansowego ze strony Santosu.

