Mistrz świata zostaje w klubie. Roczny kontrakt

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez, Angel Di Maria i Leandro Paredes

Benfica potwierdza pozostanie triumfatora Copa America

Rui Costa zdradził mediom, że Benfica zatrzymuje Angela Di Marię. To znakomita wiadomość dla klubu z Estadio da Luz. 36-latek w lecie 2023 roku zamienił Juventus na ekipę z Lizbony i w sezonie 2023/24 rozegrał łącznie 48 spotkań, zdobył 17 bramek i zanotował 15 asyst. Wprawdzie Benfica nie sięgnęła po mistrzostwo kraju i do Sportingu straciła aż dziesięć punktów, to wicemistrzostwo pozwala jej na występy w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

Di Maria był łączony z przenosinami do Interu Miami, gdzie miałby dołączyć do Leo Messiego, Luisa Suareza, Jordiego Alby i Serigo Busquetsa. Media sugerowały także możliwą przeprowadzkę do Besiktasu i grę pod skrzydłami Jose Mourinho. Jeżeli Argentyńczyk przyjąłby ofertę ze Stambułu, jego kolegą z szatni stałby się Sebastian Szymański.

Przedłużenie współpracy z Di Marią potwierdził Rui Costa, cytowany przez Nicolo Schirę. Dzięki kolejnemu sezonowi spędzonemu w Lizbonie 36-latek będzie miał okazję rozegrać ponad 200 spotkań w barwach Orłów. Na razie jego licznik wskazuje 171 występów.

