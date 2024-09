Martial blisko nowego klubu. Tyle zarobi była gwiazda Man United

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Antony Martial

Martial zarobi 2,5 mln euro rocznie w AEK-u Ateny

Anthony Martial po zakończeniu sezonu 2023/2024 rozstał się z Manchesterem United. Kontrakt napastnika, który wygasał pod koniec czerwca, nie został przedłużony. Z tego powodu Francuz od lipca pozostawał bez klubu, lecz jego bezrobocie zbliża się do końca. Od kilku dni w mediach krążą informacje, że wychowanek AS Monaco wybierze się do Grecji, gdzie będzie bronił barw AEK-u Ateny.

Wybór klubu przez Martiala jest prawdziwą niespodzianką. Grecka liga nie należy do popularnych kierunków dla graczy pokroju Martiala. Rzadko kiedy zawodnicy z przeszłością w takich klubach jak Manchester United decydują się na grę na Półwyspie Bałkańskim. Niemniej jednak zarząd AEK-u wraz z dyrektorem sportowym byli w stanie przekonać 28-latka.

Sebastien Denis z portalu Foot Mercato dotarł do informacji o warunkach umowy AEK-u z Martialem. Z wieści, które przekazał, wynika, że napastnik zwiąże się z klubem umową do czerwca 2027 roku. Jego wynagrodzenie sięgnie kwoty 2,5 miliona euro rocznie.

W nowym zespole spotka się m.in. z reprezentantem Polski – Damianem Szymańskim. Barw klubu ze stolicy Grecji broni również Domagoj Vida, Thomas Strakosha, Erik Lamela czy Roberto Pereyra.

Obecnie AEK Ateny zajmuje 1. miejsce w lidze z dorobkiem 10 punktów po 4. kolejkach. Trenerem klubu jest Matias Almeyda, który pracuje z drużyną od lipca 2022 roku. Za jego kadencji AEK zdobył mistrzostwo i puchar Grecji w 2023 roku.