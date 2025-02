Marciniak poprowadzi hit za granicą? Borek ujawnia kulisy

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Galatasaray – Fenerbahce z udziałem Szymona Marciniaka? Jest prośba

Szymon Marciniak to nie tylko najlepszy sędzia w Polsce, ale również jeden z najlepszych arbitrów na świecie. Na swoim koncie ma między innymi finał Ligi Mistrzów i Mistrzostw Świata. Był również rozjemcą finału Superpucharu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także prowadził mecze w Saudi Pro League czy lidze greckiej. Niebawem do swojego CV może dołożyć kolejną zagraniczną ligę.

W poniedziałek (24 lutego) nad Bosforem odbędzie się wielki hit ligi tureckiej, a zarazem Derby Stambułu, czyli mecz Galatsaray – Fenerbahce. Biorąc pod uwagę fakt, że stawka spotkania będzie ogromna, Jose Mourinho nie chce, aby zawody prowadził Turek.

The Special One wywiera presję na władzach tureckiej SuperLig, przez co tamtejsza federacja próbuje znaleźć arbitra zagranicznego. Według informacji Mateusza Borka poniedziałkowe spotkanie może poprowadzić Szymon Marciniak.

– Mourinho nie zgadza się, żeby ten mecz sędziował Turek. W PZPN-ie od dwóch tygodni leży prośba ze strony tureckiej ligi, żeby spotkanie sędziował Szymon Marciniak. Nie ma jeszcze decyzji, bo Szymon poprowadzi mecz w Lidze Mistrzów – powiedział Mateusz Borek w programie “Tylko Sport” na Kanale Sportowym.

Na razie nie wiadomo czy 44-latek uda się do Stambułu na prestiżowe spotkanie. Najpierw czeka go mecz w Lidze Mistrzów, ponieważ we wtorek będzie rozjemcą starcia Milan – Feyenoord w rewanżu fazy play-off. Pierwsza konfrontacja obu drużyn niespodziewanie zakończyła się zwycięstwem zespołu Jakuba Modera (1:0).