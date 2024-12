Wiele wskazuje na to, że Maik Nawrocki wkrótce odejdzie z Celticu Glasgow. Wątpliwości co do tego nie ma szkocki dziennikarz Scott McDonald w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”. Polak w tym sezonie rozegrał raptem pięć minut w zespole ze Szkocji.

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Maik Nawrocki

Nawrocki odejdzie ze Szkocji

Maik Nawrocki w najbliższym czasie najprawdopodobniej odejdzie z zespołu Celticu Glasgow. Obrońca, który jeszcze kilka lat temu zapowiadał się znakomicie i po dobrych występach w Legii Warszawa został nawet powołany do reprezentacji Polski przez Czesława Michniewicza, dziś jest na sporym zakręcie w swojej karierze. W tym sezonie wystąpił on tylko w jednym meczu i to przez pięć minut. Nie ma więc wątpliwości, że Szkoci będą chcieli się go pozbyć jak najszybciej. Mówi o tym Scott McDonald, dziennikarz “Everything Celtic” w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

– Nawrocki powinien odejść na stałe. Nie sądzę, aby wypożyczenie zmieniło zdanie Rodgersa. Potencjalnie mógłby odejść na wypożyczenie w styczniu, aby zostać sprzedanym latem, ale ostatecznie, jeśli Nawrocki chce grać, musi opuścić Celtic, co jest przykre – powiedział szkocki dziennikarz Scott McDonald w rozmowie z “WP Sportowe Fakty”.

Celtic kilka lat temu zapłacił Legii Warszawa za Nawrockiego pięć milionów euro. 23-letni środkowy obrońca do tej pory w sumie ma na koncie 14 rozegranych spotkań dla zespołu z Wysp Brytyjskich. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 2,5 miliona euro, a jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem maja 2028 roku.

