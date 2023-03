Wieczysta Kraków w ostatniej kolejce ligowej przegrała 2:3 z Sokołem Sieniawa, co może kosztować posadę Dariusza Marca. Poważnym kandydatem na jego następcę jest Wojciech Łobodziński.

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Łobodziński

Wieczysta Kraków ma zwolnić Dariusza Marca

Wojciech Łobodziński to kandydat na następcę 53-latka

Ekipa z Krakowa ostatnio poniosła porażkę z Sokołem Sieniawa (2:3)

Wieczysta walczy o awans do drugiej ligi, dojdzie do zmiany na ławce trenerskiej?

Władze Wieczystej Kraków nie są zadowolone ze stylu gry i wyników drużyny, dlatego zwolniony zostanie Dariusz Marzec – dowiedział się serwis “sport.tvp.pl”. Jak z kolei na Twitterze przekazuje Janekx89, poważnym kandydatem na nowego trenera trzecioligowca jest Wojciech Łobodziński.

40-letni menedżer obecnie nie jest nigdzie zatrudniony, a w latach 2021-2022 prowadził Miedź Legnica, gdzie zresztą spędził większość kariery piłkarskiej. Wojciech Łobodziński wprowadził Miedziankę do PKO BP Ekstraklasy, ale na najwyższym poziomie rozgrywkowym zespół pod jego wodzą nie radził sobie najlepiej.

🔜Wojciech Łobodziński poważnym kandydatem do zastąpienia Dariusza Marca na stanowisku trenera Wieczystej Kraków. — Janekx89 (@janekx89) March 20, 2023

Dariusz Marzec trenuje Wieczystą Kraków od września 2022 roku, kiedy to przejął schedę po Franciszku Smudzie. Klub z Małopolski co prawda prowadzi w tabeli trzeciej ligi (grupa czwarta), jednak Avia Świdnik oraz Stal Stalowa Wola mają tylko jednopunktową stratę do naszpikowanej gwiazdami drużyny.

Celem Sławomira Peszki i jego kolegów z zespołu rzecz jasna jest awans do drugiej ligi.