fot. PressFocus Na zdjęciu: Paweł Tomczyk

Na początku marca zaognił się konflikt między Goncalo Feio a Pawłem Tomczykiem

Na skutek starcia obu panów prezes Motoru wylądował w szpitalu

Tomczyk zrezygnował ze swojej funkcji i nie będzie dłużej pracował w Lublinie

Tomczyk odchodzi z Motoru

Na początku marca doszło do eskalacji konfliktu między Goncalo Feio a Pawłem Tomczykiem. Już wcześniej pojawiały się wieści, że obaj panowie nie specjalnie za sobą przepadają i mają wiele zarzutów do swojej pracy. Na skutek starcia między nimi, prezes Motoru Lublin doznał pewnych obrażeń i trafił do szpitala.

Drugoligowy klub nie wyciągnął żadnych konsekwencji wobec agresywnego trenera. Te nie ominęły Tomczyka, który od władz Motoru otrzymał trzymiesięczne zwolnienie.

Jak się okazuje, prezes i dyrektor sportowy Motoru nie wróci do pracy. Dominik Pasternak poinformował, że Tomczyk złożył wypowiedzenie i zrezygnował z dalszego pełnienia funkcji w ekipie z Lublina.

🆕 Dotychczasowy prezes oraz dyrektor sportowy Motoru Lublin, Paweł Tomczyk, złożył wypowiedzenie i nie będzie dłużej pełnił tych funkcji. @sport_tvppl — Dominik Pasternak (@Do_Pasternak) March 21, 2023

