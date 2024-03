PSV Eindhoven niespodziewanie przegrało 1:3 z NEC Nijmegen w spotkaniu 27. kolejki Eredivisie. To pierwsza porażka Rolników w trwającym sezonie ligowym.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Luuk de Jong

PSV Eindhoven poniosło swoją pierwszą porażkę w sezonie ligowym

Podopieczni Petera Bosza na wyjeździe przegrali 1:3 z NEC Nijmegen

Drużyna popularnych Rolników do 27. kolejki Eredivisie była niepokonana

PSV wreszcie zatrzymane na ligowym podwórku

PSV Eindhoven rozgrywa niemal bezbłędną kampanię przewodząc tabeli Eredivise z 10 punktami zapasu nad drugim Feyenoordem Rotterdam. Co więcej, Rolnicy do 27. kolejki nie ponieśli ani jednej porażki. W tej serii gier uległo to jednak zmianie.

Znakomitą serię podopiecznych Petera Bosza niespodziewanie przerwało NEC Nijmegen. Sobotnie spotkanie na Goffertstadionie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy. Goście objęli prowadzenie w 20. minucie za sprawą gola Johana Bakayoko, ale ostatecznie nie dowieźli kolejnego zwycięstwa.

Podsumowując, PSV Eindhvoen na przestrzeni aktualnego sezonu ligowego rozegrało 27 meczów, z czego 23 wygrało, 3 zremisowało i 1 przegrało.