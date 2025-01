Juergen Klopp w nowej roli. Niemiec wyjaśnił swoją decyzję

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Juergen Klopp wyjaśnił, dlaczego zdecydował się na pracę w Red Bullu

Juergen Klopp zakończył karierę trenerską po rozstaniu z Liverpoolem, które nastąpiło wraz z końcem sezonu 2024/2025. Po półrocznej przerwie Niemiec zdecydował się wrócić do pracy, ale w nowej roli. Został szefem Global Soccer w Red Bullu, gdzie będzie wspierał dyrektorów sportowych, trenerów i zajmował się skautingiem.

Na oficjalnej konferencji prasowej Klopp wyjaśnił, dlaczego zrezygnował z pracy trenerskiej oraz wskazał powody wyboru Red Bulla. Niemiec przyznał, że po prostu szukał nowych wyzwań. Choć zawsze podkreślał swoje zadowolenie z pracy jako trener, poczuł, że nie jest już w stanie w pełni się realizować w tej roli, bez względu na to, czy byłoby to w Mainz, Dortmundzie, czy Liverpoolu. Uznał, że to odpowiedni moment na zmianę.

– Byłem wobec siebie brutalnie szczery i powiedziałem: “to koniec, odchodzę”. To nie jest kwestia energii, rozegrałem ponad 1000 meczów. Miałem 1000 konferencji prasowych i nie chciałem już tego robić. Chciałem zacząć coś nowego i to była okazja – powiedział Klopp.

Klopp odniósł się także do swoich obowiązków, bo rola szefa Globe Soccer może brzmieć dość zagadkowo. Były trener Liverpoolu ma pełnić funkcję doradcy m.in. w kwestii poszukiwania utalentowanych piłkarzy, a przede wszystkim ma wspierać trenerów, którzy są zatrudnieni w klubach Red Bulla.

– Jest to bardziej rola doradcza, ponieważ wszystkie kluby mają swoich własnych CEO, strukturę. Uważam, że przewodzenie opiera się na słuchaniu. Jestem otwartą księgą, na każde pytanie odpowiem, jak tylko potrafię. Jeśli nie potrafię, znajdę sposób, aby zdobyć potrzebne informacje – zaznaczył Juergen Klopp.

– Oczekuje się, że ktoś będzie wspierał trenerów – kto może być lepszy? Jurgen, który przekona zawodników. Jego duch wesprze organizację – to nie tylko strona sportowa. Da nam to dodatkowe dwa, trzy, cztery, pięć procent. Red Bull to nie tylko piłka nożna – dodał Oliver Mintzlaff, CEO Red Bulla.