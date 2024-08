Pro Shots / Alamy Na zdjęciu: Jan Faberski

Faberski błyszczy w rezerwach Ajaksu, akcja marzenie zakończona golem

Jan Faberski w ostatnim czasie zwraca coraz większą uwagę polskich mediów oraz kibiców. 18-latek, który występuje na pozycji skrzydłowego, w niedzielę po raz kolejny dał o sobie znać. W meczu rezerw Ajaksu Amsterdam z FC Eindhoven zdobył bramkę w 90. minucie gry.

Były reprezentant Polski do lat 17 pojawił się na boisku w 57. minucie, zastępując na murawie Don-Angelo Konadu. Nieco ponad dwadzieścia minut później mógł cieszyć się z pierwszego gola w barwach holenderskiego klubu. Polak wspólnie z kolegą z zespołu odebrali piłkę rywalom, a następnie Faberski zdecydował się na samotny rajd przez całe boisko. Dopiero w momencie gdy znalazł się przed polem karnym, postanowił oddać mierzony strzał z lewej nogi. Futbolówka po jego uderzeniu znalazła się w bramce drużyny przeciwnej.

Jan Faberski rondt een dribbel van eigen helft heerlijk af 👏#fcejaj — ESPN NL (@ESPNnl) August 24, 2024

Niedawno o wielkim talencie z Polski wypowiedział się legendarny były już reprezentant Holandii – Wesley Sneijder. Były zawodnik takich klubów jak Inter Mediolan czy Real Madryt przyznał, że w Ajaksie uważają, że Faberski będzie przyszłą gwiazdą futbolu. Co więcej, porównał go do jednego z najlepszych piłkarzy młodego pokolenia, który obecnie gra w FC Barcelonie.

Faberski trafił do Ajaksu latem 2022 roku z Jagiellonii Białystok. W poprzednich sezonach był zawodnikiem juniorskich drużyn, lecz latem dołączył do drugoligowych rezerw, występujących w Eerste Divisie. Łącznie w bieżących rozgrywkach rozegrał 3 mecze, w których zdobył jedną bramkę.