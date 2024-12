Antonio Balasco / Alamy, Łudogorec Razgrad Na zdjęciu: Jakub Piotrowski

Piotrowski trafił w hicie

Jakub Piotrowski w tym sezonie rozegrał więcej meczów w europejskich pucharach niż w lidze bułgarskiej. W kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, kwalifikacjach do Ligi Europy i w Lidze Europy reprezentant Polski zgromadził łącznie 12 spotkań, natomiast w efbet Lidze do tej pory udało mu się zaliczyć dziewięć pojedynków. Dziesiąty przypadł na 19 grudnia i starcie z Botewem Płowdiw.

Łudogorec Razgrad gościł na Stadionie Christa Botewa w Płowdiwie w ramach zaległej potyczki 4. kolejki ligowych zmagań. Dla obu ekip był to ostatni mecz 2024 roku. Gospodarze po 18 spotkaniach mieli na koncie 40 punktów i zajmowali 2. miejsce, natomiast przyjezdni z dorobkiem 50 oczek plasowali się na szczycie stawki. Chociaż Botew otworzył wynik już w 5. minucie, to do przerwy 3:1 prowadzili mistrzowie kraju.

Po zmianie stron prowadzenie Łudogorca podwyższył Jakub Piotrowski, który w 55. minucie pokonał Matveia Igonena, znanego z występów w Podbeskidziu Bielsko-Biała. Dla 27-letniego pomocnika było to drugie trafienie w sezonie. Pierwszą bramkę zanotował dopiero w 17. kolejce w starciu ze Slavią Sofia.

Piotrowski cały czas znajduje się w kręgu zainteresowań Michała Probierza. 10-krotny reprezentant Polski po raz ostatni na zgrupowaniu kadry pojawił się w październiku. W pojedynku z Portugalią nie podniósł się z ławki, natomiast potyczkę z Chorwacją, podobnie jak oba listopadowe spotkania, opuścił ze względu na uraz mięśniowy.

Botew Płowdiw – Łudogorec Razgrad 2:4 (1:3)

Akere 5′, Maras 63′ – Rwan Seco 0′, 40′, Rick 45+1′, Piotrowski 55′