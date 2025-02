Moder zadebiutuje. Pierwszy mecz i od razu wielki hit

Jakub Moder znalazł się w pierwszym składzie Feyenoordu Rotterdam na hitowy mecz ligowy z Ajaxem Amsterdam. To debiut Polaka w nowych barwach po transferze z Brighton.

box to box pictures/Alamy Na zdjęciu: Jakub Moder

Jakub Moder w podstawowym składzie

Jakub Moder ostatnio przeniósł się na zasadzie transferu definitywnego z zespołu Brighton and Hove Albion do Feyenoordu Rotterdam. Reprezentant Polski zamienił Premier League na ligę holenderską z nadzieją na odbudowanie formy i swojej kariery, bowiem w ostatnim czasie nie mógł on liczyć na regularną grę i minuty w zespole z Wysp Brytyjskich.

Mimo tego, że Moder jest w nowym zespole już od kilkunastu dni, to dopiero dzisiaj oficjalnie zadebiutuje w nowym klubie. Trener Feyenoordu Rotterdam zdecydował się postawić na pomocnika od pierwszej minuty w starciu z Ajaxem Amsterdam, czyli wielkim hicie nie tylko tej kolejki ligi holenderskiej, ale i całego sezonu. Oba zespoły to bowiem czołowe drużyny ligi. Początek meczu zaplanowano na godzinę 14:30.

Moder w tym sezonie ma na koncie siedem spotkań, ale tylko 160 minut łącznie we wszystkich rozgrywkach. Reprezentant Polski wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 10 milionów euro, a jego umowa z Feyenoordem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

