Grał z Robinho i Danim Alvesem. Ostre słowa byłego reprezentanta

IMAGO / Europa Press Na zdjęciu: Dani Alves

Dani Alves i Robinho zostali skazani za napaść na tle seksualnym

Do ich sytuacji odniósł się Felipe Melo

Były reprezentant Brazylii domaga się konsekwencji

Felipe Melo domaga się kar dla Robinho i Daniego Alvesa

W ostatnim czasie w mediach dużo mówi się o Robinho i Danim Alvesu. Zapewne byli gwiazdorzy światowego futbolu, woleliby być przypominani w zupełnie inny sposób. Tymczasem obaj dopuścili się skandalicznych czynów, które w końcu spotykają się z odpowiedzialnością.

Dani Alves i Robinho zostali skazani na karę więzienia za napaści seksualne. Szybko okazało się, że ten pierwszy opuścił areszt, wpłacając kaucję opiewającą na milion euro. Stanowczo do tego odniósł się Felipe Melo, 22-krotny reprezentant Brazylii, który dzielił szatnie z jednym i drugim.

– Mam 15-letnią córkę… gdyby zrobili to mojej córce, nie sądzę, że byłbym tutaj, aby udzielić wam tego wywiadu. Muszą zapłacić za to, co zrobili. Powinno to być nauczką dla innych, aby tego nie robić – powiedział Melo.