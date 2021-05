Dynamo Kijów skompletowało dublet, Kędziora z Pucharem Ukrainy

Dynamo Kijów wygrało Puchar Ukrainy w czwartkowy wieczór, pozostawiając w pokonanym polu Zorię Ługańsk. Stołeczna ekipa wygrała mecz po dogrywce 1:0. Całe zawody w ekipie Mircei Lucescu zaliczył Tomasz Kędziora.

Kędziora z kolejnym trofeum

Dynamo Kijów wygrało zatem podwójną koronę na Ukrainie. Wcześniej stołeczna ekipa wygrała mistrzostwo kraju. Kluczem do sukcesu kijowian było zatrudnienie na stanowisko trenera szkoleniowca z Rumunii. Lucescu okazał się wyborem niezwykle udanym, bo nie tylko pod jego wodzą Dynamo odzyskało mistrzostwo Ukrainy, ale ogólnie zdominowało krajowe rozgrywki.

W czwartkowym boju z udziałem kijowian i Zorii w trakcie 90 minut rywalizacji goli zabrakło. Niemniej w dogrywce faworyzowane Dynamo wywiązało się ze swojej roli. Bramkę na wagę triumfu teamu ze stolicy zdobył Wiktor Cyhankow, który wpisał się na listę strzelców w 96. minucie.

Ukraiński sen Polaka

Tomasz Kędziora zaliczył natomiast 120 minut w rywalizacji. 26-latek wywalczył jednocześnie swój drugi Puchar Ukrainy. Łącznie to jego szóste trofeum w ukraińskiej przygodzie. Przypomnijmy, że Kedzi trafił do ekipy z Kijowa w 2017 roku z Lecha Poznań. Wcześniej bronił natomiast barw młodzieżowego zespołu Falubazu, z którego do Kolejorza dołączył latem 2010 roku.

W trakcie trwającej kampanii Kędziora wystąpił łącznie w 40 meczach, w których zdobył jedną bramkę, a ponadto zaliczył jedną asystę. Zawodnik ma umowę ważną z Dynamem do końca czerwca 2024 roku. Wartość reprezentanta Polski wynosi 3,5 miliona euro.