IMAGO / DPPI/Panoramic Na zdjęciu: Gianni Infantino

Od jakiegoś czasu pojawiał się pomysł tzw. niebieskiej kartki

Miałaby ona oznaczać wykluczenie z gry na 10 minut

To rozwiązanie wykluczył teraz jednak Gianni Infantino, szef FIFA

“Czerwona kartka dla niebieskiej kartki”

Jakiś czas temu w przestrzenie medialnej pojawiły się informacje o planowanym wprowadzeniu przez FIFA niebieskiej kartki. Miałaby ona działać na podobnych zasadach, co czerwona, ale z tą różnicą, że wykluczenie trwałoby tylko 10 minut. Za pomysłem stoi IFAB, która tworzy i aktualizuje przepisy gry w piłkę nożną. Jednak ta próba zrewolucjonizowania futbolu spotkała się ze sporym oburzeniem wśród kibiców oraz nawet samego Gianniego Infantino. Szef FIFA zapowiedział, że temat niebieskich kartek dla niego nie istnieje, a on sam jest temu zdecydowanie przeciwny.

– Nie będzie żadnych niebieskich kartek. To temat, który dla nas po prostu nie istnieje. FIFA jest całkowicie temu przeciwna, musimy chronić istotę futbolu. Jeśli szukacie dobrego tytułu, to proponuję: to czerwona kartka dla niebieskiej kartki – powiedział Infantino w rozmowie z dziennikarzami “Sky Sports News”.

Czytaj więcej: Właściciel Rakowa kupi nowy klub? “To jest dla nas priorytetem”