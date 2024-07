Mateusz Bogusz w rozmowie ze "sport.tvp.pl" przyznał, że chciałby trafić do La Liga. "Czułem się bardzo dobrze w Hiszpanii" - mówi 22-latek, który jest ostatnio w kapitalnej formie.

Mateusz Bogusz

Bogusz trafi do La Liga?

Mateusz Bogusz w ostatnich tygodniach jest w wielkiej formie. Polak został wybrany ostatnio piłkarzem miesiąca czerwca w całej MLS, a jego gole i asysty przyczyniają się do dobrych wyników ekipy Los Angeles FC. 22-latek z Rudny Śląskiej jak do tej pory zdobył w tym sezonie aż 12 trafień i pięć asyst w 21 meczach MLS. W sumie ma na swoim koncie 16 goli i zanotował 13 asyst w 65 meczach w barwach klubu z Miasta Aniołów.

Dobra, a wręcz doskonała forma oczywiście powoduje, że coraz częściej mówi się o możliwym transferze Polaka tego lata. On sam już w przeszłości miał okazję występować na Starym Kontynencie. Był piłkarzem Leeds United oraz zespołu z Ibizy. Teraz jednak ewentualny transfer z pewnością wiązałby się z ruchem do mocnej ligi. Jakiej? O niej mówi sam zainteresowany, który w rozmowie ze “sport.tvp.pl” komentuje, że pasowałaby do Hiszpanii.

– W Hiszpanii ofensywni piłkarze często mają piłkę przy nodze, czułem się tam bardzo dobrze. Niestety nie miałem okazji zagrać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Druga liga się trochę różni, jest bardziej fizyczna. Rozmawiałem z chłopakami, którzy występowali w La Liga. Mówili, że pasowałbym tam – powiedział Mateusz Bogusz dla TVP.

Wkrótce być może wychowanek Ruchu Chorzów będzie mógł liczyć także na angaż w reprezentacji Polski, bowiem dobre liczby zwracają uwagę nie tylko potencjalnych nowych klubów, ale i selekcjonera Michała Probierza, który będzie szukał nowych twarzy w narodowym zespole po Euro 2024.

