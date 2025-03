Bogusz odnalazł się w Meksyku. Kolejny popis formy [WIDEO]

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz z kolejną asystą w tym sezonie

Mateusz Bogusz tej zimy przeniósł się z zespołu Los Angeles FC do ekipy Cruz Azul w lidze meksykańskiej. Transfer ten wzbudził wiele emocji wśród kibiców, bowiem wydawało się, że po dobrym sezonie w MLS ma on szanse na powrót do solidnego klubu w Europie. Polak jednak wybrał jeszcze mocniej egzotyczny ruch do Meksyku, gdzie jednak także radzi sobie jak do tej pory bardzo dobrze.

Reprezentant Polski zanotował bowiem właśnie trzecią asystę w tym sezonie. W polu karnym rywala dograł piłkę do jednego ze swoich partnerów, wyprowadzając go na dogodną pozycję, a ten musiał tylko właściwie dołożyć nogę i wykończyć akcję. Cruz Azul pokonał u siebie 3:0 Atletico Sant Luis.

Doblete del mejor goleador de la máquina cementera de la Cruz Azul, y si es mexicano el angel del Gol, Ángel Sepúlveda. Asistencia de Matheus Bogusz quien con sus actuaciones se ganó el llamado a la selección de Polonia 🇵🇱 .

Cruz Azul 2-0 San Luis ito pic.twitter.com/0tGjjX3tru — Puro Cruz Azul (@pur0cruzazul) March 16, 2025

23-letni Mateusz Bogusz w obecnym sezonie rozegrał dla Cruz Azul dziewięć spotkań i zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Polski na aż 10 milionów euro. Dobre występy Mateusza Bogusza znalazły odbicie w Polsce, bowiem znalazł się on wśród powołanych przez Michała Probierz na najbliższe mecze reprezentacji Polski.

