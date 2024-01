fot. Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Karim Benzema

Karim Benzema ostatnio podpadł władzom Al-Ittihad

W mediach pojawiły się różne scenariusze dotyczące przyszłości zawodnika

Francuz zareagował na medialne publikacje na swój temat

Benzema nie myśli o rozstaniu z Al-Ittihad

Karim Benzema latem minionego roku trafił do Al-Ittihad, kończąc jednocześnie swoją przygodę z Realem Madryt. Ostatnio natomiast zawodnik podpadł kibicom klubu z Arabii Saudyjskiej. Spóźnił się o 17 dni z powrotem do klubu, tłumacząc to później trudnymi warunkami atmosferycznymi na Mauritiusie, gdzie przebywał. Pojawiły się doniesienia, że Benzema może zmienić klub. Piłkarz zabrał głos na ten temat.

– Media nie wiedzą już, co wymyślić. Absolutna nieprawda – przekazał Benzema w rozmowie z L’Equipe.

W tym sezonie napastnik rozegrał 24 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 15 goli, notując też pięć asyst. Umowa zawodnika z saudyjskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Rynkowa wartość Benzemy wynosi 15 milionów euro.