Karim Benzema skierował piłkę do siatki w meczu Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Niestety dla zawodnika było to trafienie samobójcze.

fot. Imago / Alexandre Neto / SPP Na zdjęciu: Karim Benzema

Al-Ittihad w środowy mecz mierzyło się z Navbahor w spotkaniu Ligi Mistrzów AFC

Wyróżnił się w tym starciu Karim Benzema, notując trafienie samobójcze

Francuz nie potrafi zdobyć bramki od 15 grudnia, gdzie strzelił gola w Klubowych Mistrzostwach Świata

Karim Benzema z bramką samobójczą

Karim Benzema od grudnia nie potrafi skierować piłki do siatki. Z przymrużeniem oka może stwierdzić, że Francuz przełamał się w czwartkowy wieczór. Niemniej trafił nie do tej bramki, co trzeba.

Były reprezentant Francji wziął udział w spotkaniu, w którym Al-Ittihad mierzyła się z Navabahor w ramach 1/8 finału Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Benzema stał się autorem samobójczego trafienia w 25. minucie, gdy po centrze z rzutu wolnego rywali skierował piłkę do własnej bramki po interwencji głową.

36-letni piłkarz trafił do ekipy z Arabii Saudyjskiej latem minionego roku. Benzema w tej kampanii wystąpił łącznie w 21 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i pięć asyst.