Karim Benzema ostatnio budzi duże zainteresowanie i według mediów jego przyszłość nie jest pewna. Zawodnik był łączony między innymi z przeprowadzką do Chelsea. Jednoznaczne stanowisko w sprawie wyraził dziennikarz David Ornstein z The Athletic.

fot. Imago / Jose Breton Na zdjęciu: Karim Benzema

Ostatnio nie brakowało wieści na temat ewentualnej zmiany klubu przez Karima Benzmę

Nowe wieści na temat Francuza przekazał dziennikarz David Ornstein z The Athletic

Według zwykle dobrze poinformowanego żurnalisty nie ma tematu dołączenia 36-latka do Chelsea

Benzema nie trafi pod skrzydła Pochettino

Karim Benzema trafił do Al-Ittihad kilka miesięcy temu. Ostatnio natomiast zawodnik podpadł władzom klubu, bo nie wrócił w ustalonym terminie z przerwy w rozgrywkach. Spóźnił się o 17 dni, tłumacząc to trudnymi warunkami atmosferycznymi na Mauritiusie, gdzie przebywał. Od tej pory pojawiły się doniesienia o możliwym rozstaniu piłkarza z ekipą z Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio pojawiły się wieści, sugerujące przeprowadzkę Benzemy do do jednej z drużyny z Premier League. Chęć pozyskania piłkarza miała wyrażać Chelsea. Dziennikarz David Ornstein z The Athletic przekazał natomiast, że nie ma tematu transferu Francuza do klubu ze Stamford Bridge. Przedstawiciele The Blues wolą stawiać na młodych graczy.

36-latek w tym sezonie rozegrał 24 mecze, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich 15 goli i zaliczył pięć asyst. Benzma ma kontrakt ważny z Al-Ittihad do końca czerwca 2026 roku.