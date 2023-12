Alex Telles to klubowy kolega Cristiano Ronaldo w Al-Nassr. W meczu z Al-Ettifaq Brazylijczyk popisał się kapitalnym uderzeniem sprzed pola karnego.

IMAGO / Strigner Na zdjęciu: Alex Telles

Alex Telles zdobył kapitalnego gola w meczu Al-Nassr

Klubowy kolega Cristiano Ronaldo uderzył z woleja sprzed pola karnego

Silne uderzenie nie dało szans bramkarzowi

Alex Telles z kapitalnym golem przeciwko Al-Ettifaq

Al-Nassr w 18. kolejce Saudi Pro League mierzyło się z Al-Ettifaq, którego trenerem jest Steven Gerrard. Kibice zgromadzeni na trybunach nie mogli narzekać na brak piłkarskich wrażeń. Gospodarze zadbali o wiele ofensywnych akcji, co bez wątpienia podobało się fanom.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza bramka w tym spotkaniu. W 43. minucie goście wybili piłkę przed pole karne, a tam idealnie odnalazł się Alex Telles. Były zawodnik Manchesteru United długo nie myślał, co zrobić z nadlatującą futbolówką. Brazylijczyk uderzył z pierwszej piłki i piekielnie silnym strzałem pokonał golkipera Al-Ettifaq. To bez wątpienia kandydat do gola kolejki, a może nawet i sezonu.

¡IMPRESIONANTE GOL DE VOLEA DE TELLES! 💥



No me pongo de pie… 🧍🏻‍♂️DE RODILLAS. 🧎🏻 El brasileño la prendió de primera y adelantó al equipo de #CR7. ⚽️ pic.twitter.com/NnoVSTQM1X — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 22, 2023

