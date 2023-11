PressFocus Na zdjęciu: Alex Song

Alex Song zakończył piłkarską karierę

Podczas swojej przygody z futbolem reprezentował barwy takich klubów jak FC Barcelona czy Arsenal

Ostatni mecz zagrał we wrześniu 2022 roku

Alex Song zawiesił buty na kołek

Alex Song postanowił zakończyć piłkarską karierę. 36-latek podczas swojej przygody z futbolem reprezentował barwy m.in. FC Barcelony, z którą wygrał Mistrzostwo Hiszpanii. Najdłuższy okres w jednym klubie spędził w Londynie, gdzie przez pięć lat grał w barwach Arsenalu. Ostatnim klubem Kameruńczyka był AS Arta/Solar7. To właśnie w tej afrykańskiej drużynie rozegrał swój ostatni mecz we wrześniu 2022 roku.

Były reprezentant Kamerunu o swoim zakończeniu kariery poinformował na Instagramie.

– Przychodzi mi to z wielkim smutkiem, ale muszę ogłosić, że już czas odwiesić buty na kołku. Moja przygoda rozpoczęła się w Jaunde, gdzie jako dziecko grałem bez butów, w gołych stopach na twardym żwirze. To dało mi odwagę i siłę, aby odnieść sukces – zaczął.

– Kiedy trafiłem do Francji, gdzie grałem dla Bastii, myślałem, że dokonałem cudu. Jednak był to dopiero początek. Moja podróż trwała dalej, trafiłem do Barcelony i Arsenalu. Dwóch największych klubów na świecie. Wielu ludzi pomogło mi po drodze, moja żona, moje dzieci, rodzina, przyjaciele, trenerzy, mój agent i oczywiście wszyscy koledzy z drużyny, którym na zawsze będę wdzięczny – napisał.

– Oczywiście Charlton, West Ham, Rubin, Sion i Arta/Solar7 na zawsze pozostaną w moim sercu. Miałem zaszczyt reprezentowania swojego kraju 60 razy, co napawa mnie dumą. Czuję się pobłogosławiony wieloma wspaniałymi wspomnieniami, które zostaną ze mną na zawsze. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim fanom, którzy wspierali mnie po drodze – zakończył.