Reprezentant Polski opuszcza Turcję. “Czuję się dumny i wdzięczny”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adam Buksa

Adam Buksa rozstaje się z Antalyasporem

Adam Buksa dołączył do Antalyasporu latem 2023 roku, przenosząc się z francuskiego RC Lens w ramach wypożyczenia. Reprezentant Polski zdołał na stałe zagościć w pierwszym składzie drużyny. W 33 meczach ligowych, zdobył 16 bramek oraz zaliczył dwie asysty. Napastnik jest jednym z faworytów, żeby pojechać z Biało-czerwonymi na mistrzostwa Europy w Niemczech. Były gracz Pogoni Szczecin w piątek wpisał się na listę strzelców w wyjazdowym spotkaniu Antalyasporu z Alanyasporem (1:1).

Antalyaspor mógł wykupić 27-letniego Buksę, lecz już wiadomo, że nie zdecydował się na taki ruch. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ertana Süzgüna, klub przychylił się do prośby zawodnika, który wyraził chęć poszukiwania nowych wyzwań.

– Sezon 2023/24 dobiegł końca, tak jak mój czas w Antalyasporze. Dziękuję wszystkim osobom, które sprawiły, że czułem się mile widziany w pięknej Antalyi. Czuję się dumny i wdzięczny za to, że mogłem nosić czerwono-białą koszulkę z numerem 9 na plecach. Dziękuję bardzo! – przekazał Buksa na Instagramie.

Buksa na początku 2020 roku wylądował w New England Revolution, a Pogoń otrzymała za snajpera nieco ponad cztery miliony euro. W poprzednim sezonie przeprowadził się do Lens. o rozegraniu ośmiu meczów w Ligue 1, postanowił przenieść się do Turcji, którą opuszcza po 12 miesiącach.