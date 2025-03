Niemcy wywalczyły 23 marca 2025 roku awans do Final Four Ligi Narodów UEFA, eliminując z rozgrywek Włochy. Na kogo trafią w półfinale Ligi Narodów UEFA? Sprawdź.

Niemcy z awansem. Z kim zagrają w 1/2 finału Ligi Narodów UEFA?

Niemcy nie bez kłopotu wywalczyły awans do Final Four Ligi Narodów UEFA. W niedzielny wieczór ekipa dowodzona przez Juliana Nagelsmanna postawiła kropkę nad “i” przy awansie do kolejnego etapu rozgrywek. W pierwszym meczu Die Mannschaft wygrali jednym golem (2:1). W rewanżu padło sześć bramek i miał miejsce remis (3:3). Niemniej w dwumeczu ostatecznie lepsi okazali się niemieccy zawodnicy.

W trakcie starcia na Signal Iduna Park w Dortmundzie emocji nie brakowało. Reprezentacja Niemiec ostatecznie jednak potwierdziła, że w roli gospodarza nie przegrywa. Przedłużyła tym samym passę spotkań bez porażki, która trwa od 26 marca minionego roku.

Niemiecki zespół zagra w 1/2 finału Ligi Narodów po raz pierwszy w historii. Tym samym będzie miała miejsce nowa era Die Mannschaft. Jak dotąd w trzech poprzednich edycjach Final Four Ligi Narodów UEFA finalnie górą była: Portugalia, Francja i Hiszpania. W półfinale Joshua Kimmich i spółka zagrają z drużyną Roberto Martineza. Niemcy z Portugalią zagrają ze sobą po raz pierwszy od czerwca 2021 roku, gdy w trakcie Euro 2020 niemiecki zespół zwyciężył dwoma bramkami (4:2).

Spotkanie w ramach 1/2 finału zaplanowane jest na 5 czerwca. Finał natomiast rozegrany zostanie 8 czerwca. Tego samego dnia odbędzie się także spotkanie o trzecie miejsce. Arena zmagań będzie Allianz Arena w Monachium, mogąca pomieścić 70 tysięcy widzów.

