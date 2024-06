Zaskakująca statystyka napastników reprezentacji Włoch na Euro 2024. Jest fatalnie

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Gianluca Scamacca

Spalletii ma wielki problem z napastnikami na Euro 2024

Reprezentacja Włoch kontynuuje walkę z brakiem skuteczności swoich napastników. Trzej wybrani przez Luciano Spallettiego środkowi napastnicy – Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadori i Mateo Retegui – zdołali oddać tylko jeden celny strzał podczas Euro 2024. Jego autorem był Scamacca w otwierającym meczu turnieju przeciwko Albanii w Dortmundzie. Napastnik Atalanty rozpoczął pierwsze dwa mecze przeciwko Albanii i Hiszpanii, ale został zastąpiony przez Reteguiego i Raspadoriego w starciu z Chorwacją.

Scamacca rozegrał 162 minuty na mistrzostwach Europy, Retegui 123 minuty, a Raspadori 83 minuty. To wszystko pokazuje, jak fatalne liczby notują napastnicy Squadry Azzurra podczas tegorocznego turnieju w Niemczech. Spore ograniczenia w ofensywie, które uwypukliły się podczas trwania Euro 2024 sprawiają, że Włosi mają ogromne problemy w zdobywaniu goli, co pokazały już mecze przeciwko HIszpanom i Chorwatom. Z pewnością nie jest to dobry prognostyk przez fazą pucharową, choć Italia ma stosunkowo łatwą drabinkę do finału.

Azzurri zmierzą się ze Szwajcarią w 1/8 finału w sobotę, 29 czerwca, na Olympiastadion w Berlinie. Luciano Spalletti rozważa kilka zmian w wyjściowym składzie po remisie z Chorwacją. Liczne źródła sugerują, że Scamacca jest faworytem do rozpoczęcia meczu przeciwko Helwetom.

Zobacz również: Coraz bliżej otwarcia czwartej trybuny na stadionie Górnika Zabrze. Imponujący film z budowy [WIDEO]