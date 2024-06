Zamieszanie wokół reprezentacji Holandii. Dziennikarz podał fałszywe informacje

Dziennikarz Wytse van der Groot podczas programu Ziggo Sport "Rondo" poinformował, że według otoczenia Quintena Timbera, zawodnik Feyenoordu jest w pełni gotowy do gry na mistrzostwach Europy i mógłby zostać powołany przez Ronalda Koemana do kadry. Okazuje się jednak, że to nieprawda.