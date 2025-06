Sebastian Szymański ma za sobą udany czas w Turcji, co skutkuje dużym zainteresowaniem zawodnikiem na rynku transferowym. Ciekawe informacje przekazał dziennikarz Ekrem Konur.

fot, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Sebastian Szymański na celowniku gigantów. Polak może zmienić klub latem

Sebastian Szymański ma za sobą niezłą kampanię w lidze tureckiej. Tym samym nie brakuje spekulacji na temat przyszłości reprezentanta Polski. Konkretne wiadomości dotyczące zawodnika ujawnił dziennikarz Ekrem Konur na platformie X.

Znany insider twierdzi, że polski pomocnik znajduje się na celowniku kilku ekip. Sytuację zawodnika uważnie śledzą takie kluby jak: Bayer Leverkusen, Feyenoord Rotterdam, Lazio, SSC Napoli i Fiorentina. Wyzwaniem dla wymienionych klubów może być jednak suma odstępnego za piłkarza. Fenerbahce wyceniło Szymańskiego na mniej więcej 25-30 milionów euro.

26-letni gracz ma kontrakt ważny z jednym z gigantów ligi tureckiej do 2027 roku. Ofensywny pomocnik dołączył do Fenerbahce w lipcu 2023 roku z Dynamo Moskwa za blisko 10 milionów euro. Wcześniej piłkarz bronił barw Legii Warszawa.

W ostatniej kampanii Szymański rozegrał łącznie 53 mecze. Zdobył w nich siedem bramek, notując też dziewięć asyst. Na boisku zawodnik spędził blisko 3800 minut. Gdyby faktem stał się powrót gracza do Feyenoordu, to mógłby o miejsce w składzie rywalizować między innymi z Jakubem Moderem. 26-latek do holenderskiej drużyny trafił w styczniu tego roku, stając się szybko jedną z kluczowych postaci w zespole. Moder w 14 występach w Eredivisie zdobył trzy bramki i zaliczył dwie asysty.

