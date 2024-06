Wielkie osłabienie Francuzów. “Mbappe na pewno nie zagra”

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Mbappe wróci na mecz z Polską

Reprezentacja Francji zdobyła w poniedziałek trzy punkty, choć nie obyło się bez problemów. Ekipa Didiera Deschampsa dominowała nad Austrią, natomiast stać ją było tylko na jednego gola. Istniało również zagrożenie, że Austriacy wyrównają, lecz finalnie nie wykorzystali żadnej ze swoich okazji.

Po meczu w obozie francuskiej kadry nie brakuje zmartwień. Na kilka minut przed końcowym gwizdkiem nos złamał Kylian Mbappe, który zmuszony był niezwłocznie opuścić murawę. Już teraz wiadomo, że nie będzie przechodził operacji, więc jego kolejne występy na mistrzostwach Europy w Niemczech są możliwe. Jak wygląda stan zdrowia gwiazdora Realu Madryt?

Były reprezentant Francji Mikael Silvestre nie ma wątpliwości – Mbappe nie zagra przeciwko Holandii. Ma to związek ze skutkami, jakie wywołuje złamanie nosa. Brak operacji sprawia natomiast, że ma być do dyspozycji Deschampsa w ostatnim meczu fazy grupowej z Polską.

– W następnym meczu na pewno go zabraknie. Sam miałem złamany nos, to bolesne. Potrzebujesz czasu, aby ból i opuchlizna ustąpiły, ponieważ może to wpłynąć na twój wzrok, ogólne samopoczucie, a także może przyczynić się do kolejnych urazów. Trzeba dać mu odpocząć. Dobrą rzeczą jest natomiast to, że nie potrzebuje operacji, więc do gry wróci szybko. Ale mecz z Holandią na pewno opuści – przekazał Silvestre w rozmowie z bettingexpert.com.

Spotkanie Francja – Holandia może zadecydować o tym, która drużyna awansuje na Euro 2024 z pierwszego miejsca. Te drużyny mają w dorobku po trzy punkty, a w najbliższej kolejce zagrają między sobą.