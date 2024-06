Wielki pech kapitana Górnika Zabrze. Nie będzie mógł zagrać w 1/8 finału Euro

Erik Janża z powodu dwóch żółtych kartek nie będzie mógł zagrać w meczu 1/8 finału Euro 2024. Obrońca reprezentacji Słowenii jest zawieszony na kolejne spotkanie i nie pomoże swojej drużynie w walce o awans do ćwierćfinału.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Erik Janza

Janża został zawieszony na kolejny mecz Euro 2024

Reprezentacja Słowenii rozgrywa znakomite mistrzostwa Europy. Podopieczni Matjaża Keka wywalczyli sobie awans z trzeciego miejsca w grupie D remisując wszystkie trzy spotkania z: Danią, Serbią i Anglią. Jak się okazało, to wystarczyło, by Słoweńcy zameldowali się w 1/8 finału Euro 2024.

Dobry turniej w kadrze narodowej Słowenii rozgrywa też Erik Janża. Kapitan Górnik Zabrze wystąpił we wszystkich trzech spotkaniach fazy grupowy rozgrywając pełne 90 minut. Co więcej, na swoim koncie ma także jednego gola. Janża na listę strzelców wpisał się w pierwszym spotkaniu przeciwko Danii dając swojej reprezentacji cenny punkt. Jak się okazało, był kluczowy w kontekście awansu do fazy pucharowej.

Erik Janża nie będzie mógł jednak zagrać w meczu 1/8 finału Euro 2024. W 22. minucie wtorkowego starcia z Anglikami, kapitan Górnika Zabrze faulował Bukayo Sakę, za co słusznie obejrzał żółty kartonik. Z uwagi na to, że napomniany został również w pojedynku z Serbią, nie zagra w następnym meczu. Podczas mistrzostwo Europy dwie żółte kartki oznaczają bowiem zawieszenie na jedno spotkanie.

Reprezentacja Słowenii swojego przeciwnika w 1/8 finału pozna dopiero w środę wieczorem po zakończeniu się fazy grupowej. Z uwagi na to, że zmagania zakończyła na trzecim miejscu trafi na jeden z zespołów, który wygrał swoją grupę.

