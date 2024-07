Pedri we wczorajszym spotkaniu z Niemcami nabawił się kontuzji po faulu Toniego Kroosa. Niemiecki piłkarz na swoim Instagramie odniósł się do sytuacji i przeprosił reprezentanta Hiszpanii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos: Przeprosiny i najlepsze życzenia dla Pedriego!

Toni Kroos wczoraj rozegrał swoje ostatnie zawody w piłkarskiej karierze. Niemiecki zawodnik nie pomógł swojej reprezentacji, która w ćwierćfinale EURO 2024 przegrała po dogrywce z Hiszpanią (1:2). 34-latek mógł zostać usunięty z boiska już dużo wcześniej, bowiem popełnił dwa faule, które podchodziły pod czerwoną kartkę. W jednym z przewinień brał udział Pedri, który finalnie nabawił się kontuzji.

Były już gracz Realu Madryt za pośrednictwem swojego Instagrama opublikował wpis, w którym odniósł się do sytuacji z reprezentantem Hiszpanii. Toni Kroos postanowił przeprosić Pedriego za to, że po jego faulu nabawił się urazu.

– Bardzo ważne jest dla mnie to: przeprosiny i najlepsze życzenia dla Pedriego! To logiczne, że nie miałem zamiaru cię skrzywdzić. Szybkiego powrotu do zdrowia i wszystkiego najlepszego. Jesteś świetnym piłkarzem – przekazał Toni Kroos, cytowany przez serwis „fcbarca.com”.

Reprezentacja Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Europy zmierzy się z Francją. Prawdopodobnie „La Furia Roja” w tym meczu będzie musiał sobie radzić bez Pedriego. Wstępna diagnoza wskazała, że zawodnik FC Barcelony doznał kontuzji kolana i potrzebuje około trzech tygodni na rekonwalescencje. Mecz Hiszpania – Francja odbędzie się już w najbliższy wtorek. Pierwszy gwizdek rywalizacji rozbrzmi już o 21:00.

