Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Polski

Hasło: Łączy Nas Piłka

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski na Euro 2024 w Niemczech pozostało już coraz mniej czasu. Właściwie można powiedzieć, że dopinane są już ostatnie szczegóły jeśli chodzi o kwestie organizacyjne oraz czysto sportowe. To, co może martwić Biało-Czerwonych przed wylotem do Hanoweru, to fakt, że kilku graczy narzeka na drobne lub też silniejsze urazy. Jednak wedle zapewnień płynących ze sztabu kadry sytuacja powinna być dobra przed spotkaniem inauguracyjnym z Holandią.

Orły Michała Probierza będą musiały przemieszczać się pomiędzy trzema stadionami. Chodzi dokładnie o obiekt w Hamburgu, Dortmundzie oraz Berlinie. Wszystkie te trzy miasta zlokalizowane są w północnej części Niemiec, ale i tak liczba kilometrów koniecznych do przejechania jest spora. Aby udało się zrobić to szybko i bezpiecznie pomóc ma specjalnie przygotowany na tę okazję autokar.

Portal “sport.tvp.pl” pochwalił się zdjęciami tego, jak będzie wyglądał wóz Biało-Czerwonych. Oczywiście cały jest zgodny z identyfikacją graficzną Euro oraz w kolorach, takich, jak inne kadry. Widać jednak duży napis Poland oraz naszą flagę. Hasłem przewodnim w tym roku jest zapisane w języku angielskim dobrze znane kibicom nad Wisłą: Łączy Nas Piłka.

