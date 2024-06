Euro 2024: tabela grupy C po wtorkowych meczach

Zakończyła się rywalizacja w grupie C na Euro 2024. Kto zajął pierwsze miejsce? Zobacz, jak wygląda tabela grupy C po wtorkowych meczach.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Anglia - Słowenia

Tabela grupy C Euro 2024

We wtorkowy wieczór dobiegła końca rywalizacja w grupie C na Euro 2024. Faworyci, a więc Anglia, dopięli swego i osiągnęli zamierzony sukces, kończąc zmagania na pierwszym miejscu. Wprawdzie styl gry podopiecznych Garetha Southgate’a pozostawia wiele do życzenia, jednak nikt nie odbierze im zwycięstwa w grupie.

Anglia w ostatniej kolejce bezbramkowo zremisowała ze Słowenia. Dzięki temu w jej dorobku znalazło się łącznie pięć punktów. Ich dzisiejsi przeciwnicy zapisali na swoim koncie trzy oczka, podobnie jak Dania. W spotkaniu ekipy Kaspera Hjulmanda z Serbią nie oglądaliśmy goli.

Awans z grupy C wywalczyły Anglia, Dania i Słowenia. Serbia zdobyła dwa punkty i uplasowała się na ostatniej pozycji. Dania wyprzedziła Słowenię dzięki wyższej pozycji w kwalifikacjach do Euro 2024.

Tak prezentuje się tabela grupy C po trzech meczach:

Drużyna Z-R-P Bramki Punkty 1. Anglia 1-2-0 2:1 5 2. Dania 0-3-0 2:2 3 3. Słowenia 0-3-0 2:2 3 4. Serbia 0-2-1 1:2 2

Zobacz także: Siedem polskich momentów na Euro 2024