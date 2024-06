Rangnick zdenerwowany przed Euro 2024. Rywal Polaków ma problem

Reprezentacja Austrii to jeden z rywali Polaków na Euro 2024. W rozmowie z Servus TV zaniepokojenie formą swoich piłkarzy wyraził Ralf Rangnick.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Rangnick niezadowolony po meczu ze Szwajcarią

Reprezentacja Austrii zremisowała 1:1 ze Szwajcarią w meczu kontrolnym przed Euro 2024. Patrząc na sam wynik, można stwierdzić, że był to solidny występ drużyny, z którą Polska zagra w fazie grupowej czempionatu. Jednak po spotkaniu spore pretensje do swoich zawodników miał Ralf Rangnick.

Selekcjoner Austriaków użył mocnych słów w rozmowie z portalem Servus TV. Trener zwrócił uwagę na niezorganizowany pressing, który według niego nie był wystarczająco dobry, jak na ostatni sprawdzian przed ważnym turniejem.

– To nie jest dozwolone podczas ostatniego testu przed mistrzostwami Europy – powiedział Rangnick.

– Wywieranie niewielkiej presji nie działa. Trochę pressingu jest jak bycie trochę w ciąży. To nie działa w ten sposób. Wszystko albo nic, to właśnie powiedziałem drużynie w przerwie. W drugiej połowie znów zagraliśmy dużo bardziej agresywnie. Potem wydawało się, że znów jest to dla nas mecz u siebie, a Szwajcaria stała się prawie niebezpieczna – skomentował selekcjoner Austriaków.

Eksperci spodziewają się, że Polacy powalczą z Austrią o awans z 3. miejsca w grupie. Obie drużyny zagrają ze sobą w 2. kolejce, 21 czerwca. Zdecydowanymi faworytami są Holendrzy i Francuzi, którzy dysponują znacznie silniejszymi kadrami.

