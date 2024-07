Reprezentacja Turcji pokonała Austriaków 2-1 i awansowała do ćwierćfinału Euro 2024. Bohaterem został Merih Demiral, który zdobył dwie bramki.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Austria - Turcja

Austria próbowała, lecz nie była skuteczna

Austria zrobiła ogromną niespodziankę, wygrywając swoją grupę na Euro 2024. Turcja zajęła z kolei drugie miejsce, ulegając jedynie Portugalii. Te drużyny zagrały w ostatniej potyczce 1/8 finału, która miała wyłonić komplet ćwierćfinalistów turnieju.

Spotkanie zaczęło się od mocnego uderzenia Turków, którzy objęli prowadzenie już w pierwszej minucie. Do siatki trafił Merih Demiral, który wykorzystał zamieszanie po rzucie rożnym.

Austriacy długo nie mogli się odnaleźć po szybko straconej bramce, w pierwszej odsłonie prezentując się bardzo przeciętnie. Mogli błyskawicznie wyrównać, lecz później brakowało korzystnych okazji. Turcja również nie forsowała tempa, ciesząc się cennym prowadzeniem.

W drugiej połowie działo się znacznie więcej. Odmieniona Austria radziła sobie dużo lepiej, dążąc do wyrównania. Szczęście znów uśmiechnęło się jednak do Turcji, która podwyższyła prowadzenie w 59. minucie. Po raz drugi do siatki trafił środkowy obrońca Demiral.

W 66, minucie straty zniwelował Michael Gregoritsch, dając jeszcze Austriakom nadzieje na wyrównanie i awans po dogrywce. Mimo prób i kilku sytuacji, nie udało się już kolejnej wykorzystać. Najlepsza nadarzyła się w ostatniej minucie doliczonego czasu gry, lecz kapitalnie między słupkami spisał się turecki bramkarz. Zwycięstwo Turcji 2-1 pozwoliło jej awansować do ćwierćfinału, gdzie zagra z Holandią.