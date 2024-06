Giroud na to się nie skusi. “Żona wyrzuciłaby mnie z domu”

fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Olivier Giroud

Olivier Giroud z ciekawymi planami na przyszłość

Olivier Giroud w ostatnim sezonie bronił barw AC Milan. Z kolei od 18 lipca stanie się graczem Los Angeles FC. Tymczasem zawodnik nie ukrywa, że ma już konkretne plany na przyszłość. 37-latek przekonuje, że w zamierza zostać trenerem.

– Nie sądzę, że będę trenerem. Kiedy jesteś trenerem, masz jeszcze mniej czasu dla siebie. Jest jeszcze gorzej, niż gdy jesteś zawodnikiem (śmiech). Żona mnie wyrzuci z domu, jeśli znów w to wejdę – mówił Giroud w rozmowie z Le Figaro.

– Chciałbym pozostać w piłce nożnej, ponieważ to jest to, na czym znam się najlepiej. Jeśli będzie to praca w klubie, to chcę opanować zawód dyrektora sportowego. To będzie kolejna przygoda – uzupełnił Francuz.

Zawodnik aktualnie przebywa z reprezentacją Francji na mistrzostwach Europy w Niemczech. Giroud w meczu z Austrią zaliczył tylko minutę na boisku. Niewykluczone jednak, że w najbliższy wtorek w starciu przeciwko Polakom zawodnik otrzyma więcej czasu na grę.

37-latek to 133-krotny reprezentant Francji. W drużynie narodowej Giroud zdobył jak na razie 57 bramek. Największymi sukcesami napastnika są z kolei mistrzostwo świata wywalczone z drużyną narodową w 2018 roku czy triumf w Lidze Mistrzów z Chelsea w 2021 roku. Na koncie zawodnika są też mistrzostwo Ligue 1 z Montpellier i wygranie Serie A z Milanem.

