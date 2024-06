Powrót w Wielkim Stylu: Kanté znów błyszczy na EURO 2024

Pressfocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

Kante to mistrz świata z 2018 roku. Ma za sobą bogatą karierę klubową. Był między innymi mistrzem Anglii w barwach Leichester City i Chelsea Londyn. Jest jednym z najlepszych defensywnych pomocników na świecie. Jego niesamowita wytrzymałość, zdolność do przewidywania ruchów przeciwnika i precyzyjne odbiory sprawiają, że jest nieoceniony w defensywie. Jest również bardzo skuteczny w przechodzeniu do ataku i wspieraniu ofensywy swojej drużyny.

Sylwetka Zawodnika: N’Golo Kanté

Podstawowe Informacje

Pełne imię i nazwisko: N’Golo Kanté

N’Golo Kanté Data urodzenia: 29 marca 1991

29 marca 1991 Miejsce urodzenia: Paryż, Francja

Paryż, Francja Wzrost: 168 cm

168 cm Waga: 70 kg

70 kg Pozycja: Defensywny pomocnik

Statystyki Kante w meczu z Holandią

Wielki powrót na Euro 2024

Kante to bez wątpienia wybitny zawodnik. Mało kto, jednak spodziewał się, że to właśnie on będzie grał pierwsze skrzypce w kadrze Francji na Euro. Przed turniejem nie pojawiał się w zespole Didiera Deschampsa przez praktycznie dwa lata. Od momentu przejścia z Chelsea do arabskiego Al-Ittihad, wydawało się, że jego kariera zmierza ku końcowi. Deschamps zdecydował się jednak na powołanie tego doświadczonego pomocnika na turniej, dając mu szanse występu w obu dotychczasowych spotkaniach Trójkolorowych.

Dwie nagrody MVP

Kante w pełni odpracował zaufanie trenera. W obu spotkaniach był wiodącą postacią swojego zespołu. W obu zdobył nagrodę dla najbardziej wartościowego zawodnika meczu. Co przy tak naszpikowanej gwiazdami reprezentacji Francji jest osiągnięciem tym bardziej wartym odnotowania.

Kante – Kariera Klubowa

Boulogne (2012-2013)

Występy: 38

38 Gole: 3

3 Kanté rozpoczął swoją profesjonalną karierę we francuskim klubie US Boulogne, gdzie występował w drugiej lidze francuskiej.

Caen (2013-2015)

Występy: 75

75 Gole: 4

4 Następnie przeniósł się do SM Caen, gdzie jego solidne występy pomogły drużynie awansować do Ligue 1.

Leicester City (2015-2016)

Występy: 37

37 Gole: 1

1 Kanté zyskał międzynarodową sławę po przeniesieniu się do Leicester City. Był kluczowym zawodnikiem w drużynie, która zdobyła sensacyjne mistrzostwo Anglii w sezonie 2015/2016.

Chelsea (2016-2023)

Występy: 191

191 Gole: 11

11 W 2016 roku Kanté przeniósł się do Chelsea, gdzie kontynuował swoją świetną formę. Z Chelsea zdobył wiele trofeów, w tym Premier League, Puchar Anglii, Ligę Mistrzów i Ligę Europy.

Al-Ittihad (od 2023)

Występy: 10 (stan na czerwiec 2024)

10 (stan na czerwiec 2024) Gole: 1

Kariera Reprezentacyjna