Reprezentacja Hiszpanii we wtorkowy wieczór zmierzy się z Francją w półfinale mistrzostw Europy. Przed tym spotkaniem o regeneracji po meczach opowiedział Alvaro Morata.

fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata przed meczem Hiszpania – Francja

Reprezentacja Hiszpanii w trakcie trwającego Euro 2024 ma zamiar wygrać po raz czwarty w historii mistrzostwo Europy. La Furia Roja jest już tylko dwa kroki od zrealizowania tego celu. Tymczasem ostatnio ciekawy wątek poruszył napastnik hiszpańskiej ekipy.

– Co jem, żeby odzyskać siły zaraz po meczu? Mogę zjeść burgera, pizzę czy sushi, a następnego dnia po śniadaniu wracam do codziennych zajęć – mówił Alvaro Morata cytowany przez El Mundo.

– Mamy za sobą już cały sezon. Gramy już rok. Teraz nie będziemy już w stanie poprawiać naszej kondycji fizycznej, więc potrzebujemy jedynie odpoczynku i regeneracji, a nie intensywnych treningów – dodał Hiszpan.

Morata w trakcie trwającego Euro 2024 wystąpił jak na razie w pięciu spotkaniach. Zdobył jedną bramkę w meczu przeciwko Chorwacji (3:0). Ogólnie w ostatnim sezonie zawodnik wystąpił łącznie w 48 spotkaniach, notując w nich 21 trafień i pięć asyst.

Hiszpański napastnik aktualnie broni barw Atletico Madryt, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2026 roku. 78-krotny reprezentant Hiszpanii trafił do ekipy z Wanda Metropolitano z Chelsea w lipcu 2020 roku. Kosztował wówczas 35 milionów euro. W międzyczasie piłkarz był wypożyczony do Juventusu. Dzisiaj rynkowa wartość Hiszpana wynosi mniej więcej 16 milionów euro.

